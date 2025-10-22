La UBA recurre a la Justicia por el financiamiento universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó de manera unánime en su Consejo Superior el inicio de acciones judiciales con el objetivo de que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso Nacional.

Según explicaron desde la Casa de Altos Estudios esta decisión busca que el Ejecutivo Nacional asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

Si bien la ley fue promulgada formalmente por el Poder Ejecutivo, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para ejecutarla. Ante esta situación, el Consejo Superior de la UBA consideró necesario recurrir a la Justicia “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

En los fundamentos de la resolución, la Universidad sostiene que “este decreto, que promulga formalmente pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

Además, señala que la medida implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al impedir el acceso al financiamiento necesario y a la recomposición salarial prevista por la ley.

