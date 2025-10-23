Seguirán presos los acusados de apuñalar en el ojo a un joven en un motel de Orán

Un hombre de 33 años resultó gravemente herido durante una violenta pelea ocurrida el pasado 25 de septiembre en un hotel alojamiento ubicado sobre la ruta nacional 50, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Según la investigación, una joven de 22 años ingresó al lugar junto a su pareja, a bordo de una motocicleta. Minutos después, llegó otro joven de 21 años, y entre ambos se desató una brutal pelea. Durante el enfrentamiento, la víctima recibió una herida con arma blanca en el ojo izquierdo, quedando el cuchillo incrustado y con el mango roto. Tras el hecho, la mujer y su pareja escaparon del lugar.

El herido fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado a la ciudad de Salta, debido a la gravedad de la lesión. Según declaró, la joven lo había citado y, al llegar, fue sorprendido por el agresor escondido en la habitación, quien además le habría robado el teléfono celular.

El informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó que la víctima presentaba una “herida penetrante en la región ocular izquierda que llega hasta la cavidad intracraneal”, lesión que puso en riesgo su vida.

Tras las tareas investigativas, la mujer y su pareja fueron detenidos y, en una audiencia multipropósito, el juez de Orán Francisco José Oyarzú les dictó prisión preventiva.

Ambos quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio en grado de tentativa, y fueron alojados en las respectivas Unidades Carcelarias de esa ciudad.