“Está reaccionando”: Mejora el joven brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Orán

Interior23/10/2025
joven de orán boliche set

Esta semana nos anoticiábamos sobre lo sucedido en las afueras del boliche Set, cuando un joven, Jorge Morales, fue agredido con un golpe que lo desplomó en el suelo. 

La víctima se encontraba internado en coma inducido, pero su madre, Mariela, dio noticias alentadoras: “Gracias a Dios está evolucionando, está reaccionando”

jorgeoránJoven agredido en Orán: Su madre lo comparó con Báez-Sosa y lo calificó de “acto de cobardía”

En diálogo con Orán al Momento, señaló la mujer que el cerebro de su hijo se esta desinflamando y que responde positivamente al tratamiento.

Explicó también que Jorge tendría problemas pulmonares a causa del golpe y que el tratamiento podría extenderse entre 10 y 15 días. 

orán golpe desmayoLo golpearon en la cabeza a la salida de un boliche en Orán: Acusan a jugadores de un club local

Sobre la causa, dijo que tres personas están detenidas y que ahora queda en la justicia investigar lo sucedido: “Que se haga justicia por mi hijo” finalizó. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día