¡Tremenda tormenta en Tartagal! Con más de 40 evacuados, dan asistencia a damnificados

Una intensa tormenta azotó la ciudad de Tartagal durante la noche de este miércoles, provocando serios destrozos en el norte provincial. El fuerte temporal dejó a su paso anegamientos de calles, caída de árboles, voladura de techos y complicaciones en varios barrios, obligando a las autoridades a iniciar un operativo de asistencia y evacuación.

La zona oeste de Tartagal fue la más perjudicada por las intensas lluvias, especialmente los barrios Belgrano, 9 de Julio, Santa Rita y La Loma. Ante la gravedad de los daños, el Municipio local debió evacuar a 40 personas, quienes fueron trasladadas a centros de contención seguros.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Mario Mimessi, coordina desde el área de Emergencia la asistencia a las familias damnificadas. La respuesta inicial se realizó a través del protocolo establecido con el Municipio local, pero el Gobierno Provincial dispuso el envío de elementos de primera necesidad para complementar la ayuda.

Según el informe preliminar, se prevé brindar asistencia directa a al menos 20 viviendas que sufrieron daños estructurales por la acumulación de agua y la fuerza del viento. Para supervisar la entrega y coordinar las tareas con las autoridades locales, la directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, viaja hacia Tartagal.

El trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia se concentra ahora en el relevamiento de la totalidad de los daños y en la entrega de la asistencia prioritaria para paliar la situación de las familias afectadas y garantizar su bienestar tras el violento temporal.