Oficina de Empleo: Se abrieron dos nuevas convocatorias, mirá cuáles son

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta continúa articulando con el sector privado para acercar oportunidades laborales a los vecinos de la ciudad.

En este caso hay dos búsquedas laborales destinadas a técnicos y profesionales del rubro eléctrico y de mantenimiento.

La primera búsqueda, de técnico en mantenimiento, requiere de personas que tengan titulo secundario completo, experiencia en el sector hotelero y conocimientos en electricidad, plomería, climatización, albañilería y pintura básica. También es necesario tener licencia de conducir vigente y disponibilidad para diferentes horarios y guardias.

Por su parte, el puesto de proyectista eléctrico está orientado a técnicos electromecánicos o afines, con experiencia en cálculo y diseño de proyectos eléctricos y fotovoltaicos, así como trayectoria en ingeniería eléctrica y ejecución de obras. Se quiere además licencia de conducir y disponibilidad para jornada completa.

Los interesados en estas convocatorias realizadas a través de la Red de Empleo, una para técnico en mantenimiento y otra para proyectista, podrán postularse a través del Facebook oficial de la Oficina de Empleo o a través del WhatsApp 3874263054.