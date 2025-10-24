Trapitos con armas hechizas intentaron agredir a un vecino en cercanías a "La Casona del Molino"

Desde las primeras horas de este viernes comenzaron a circular videos de una violenta agresión entre varios masculinos, identificados como "trapitos", que habrían tenido un cruce de palabras con un vecino de la zona de La Casona del Molino.

El Comisario, Jesús Perrone, en Multivisión Federal, confirmó "que el enfrentamiento se habría dado entre los trapitos que frecuentan la zona y el propietario de un inmuble molesto por la situación, que les solicitaba que se retiren y esto habría generado una disputa entre ellos".

"Tenían elementos para causar daños a terceros, hicimos relevamenito y se encontró un palo. Son conocidos de la zona, son gente en situación de la calle. Se los despejó del lugar y se invitó a la parte damnificada a radicar la denuncia".

Explicó que por el funcionamiento de La Casona, "concurre bastante gente y atrae este tipo de personas, que vienen hacer este "trabajo" que te obligan a darle dinero por estacionar en la zona. "Cuando hacemos operativos por la zona y los econtramos los aprehendemos y le labramos las actas correspondiente".

En tanto un vecino contó lo que vivió y viven a menudo: "Pasaba como a las 7 con los perritos y vi dos muchachos que estaban con faca, estaban peleando, pararon todos los autos y se fueron, fue unos segundos. No se hicieron nada poque pararon los autos".