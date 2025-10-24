Viví las elecciones con la cobertura especial de InformateSalta y CNN Salta

Este domingo 26 de octubre, los salteños volverán a las urnas para definir quiénes serán los representantes de la provincia en el Congreso de la Nación, en una jornada clave tanto para la política local como nacional.

A través de nuestra web y diferentes redes sociales, InformateSalta estará presente en cada paso del proceso electoral.

Desde las primeras horas de la mañana, nuestros equipos periodísticos se desplegarán en las escuelas, llevando información en tiempo real sobre cómo transcurre la votación, la participación ciudadana y las medidas de seguridad.

Además, captaremos las declaraciones de los candidatos, seguiremos sus recorridos y compartiremos con los lectores las experiencias de los ciudadanos: denuncias, anécdotas, momentos emotivos y todo lo que suceda en el marco de esta jornada histórica.

La cobertura continuará por la tarde y la noche desde los búnkers de los candidatos, acompañada por la transmisión de CNN Salta -94.7 MHZ-, para ofrecer un seguimiento minuto a minuto de los resultados, las reacciones y el clima electoral.