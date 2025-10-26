Cerraron las urnas: Milei no pinta el país de violeta por diferencia clave en Buenos Aires, pero gana el centro del país

Antes de las 18 horas, Karina Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador. Se prevé que el presidente, Javier Milei, acuda al espacio libertario alrededor de las 19 horas.

Votó el 66% del padrón electoral en las elecciones legislativas 2025. Se esperan los resultados de los comicios en los que se eligieron 24 senadores en ocho distritos y 127 diputados nacionales.