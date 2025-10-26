Los salteños perdidos en el Cerro Pacuy lograron bajar por sus propios medios y están bien

Interior26/10/2025
Personal la Policía de Salta, Defensa Civil y especialistas miembros del Grupo de Rescate de Montaña trabajaron en el rescate de dos hombres, identificados como Patricio Gómez Ayala y Francisco Tejerina, ambos de 30 años. 

Los salteños habían subido ayer al cerro Pacuy paraje El Chorrillo de Campo Quijano y no retornaron, por lo que sus familiares solicitaron su rescate. Lo último que se sabía, era que se encontraban a 4000 metros de altura, con condiciones climáticas desfavorables.

Los hombres lograron bajar por sus propios medios, y se encuentran en buen estado de salud. 

