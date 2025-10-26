Campo Quijano: Buscan a dos hombres desaparecidos en el cerro Pacuy

Desde las primeras horas de este domingo, un amplio operativo de búsqueda y rescate en altura se desarrolla en el cerro Pacuy, ubicado en el paraje El Chorrillo, luego de que dos hombres de 30 años que habían iniciado el ascenso ayer no regresaran a sus hogares.

La denuncia fue radicada anoche por familiares, quienes informaron que habían perdido comunicación con los montañistas. Según los últimos datos, ambos se encontraban a unos 4.000 metros de altura, en una zona de condiciones climáticas adversas.

En el operativo intervienen distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil, y especialistas del Club Amigos de la Montaña, bajo la coordinación de una base operativa móvil instalada en El Chorrillo. También participan Bomberos, el Grupo de Operaciones de Rescate en Altura (GORA), la Brigada de Investigaciones y la División Canes, quienes trabajan en terreno con equipos especializados.

Durante la tarde, Gendarmería Nacional se sumó a las tareas de rastrillaje con un equipo de rescate en altura, reforzando el despliegue en la zona.

Las autoridades continúan con los trabajos para dar con el paradero de los hombres extraviados, mientras se monitorean las condiciones del clima y la visibilidad en el área de montaña.