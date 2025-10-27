Renovación en Diputados: Así quedará la representación salteña desde diciembre

Concluido el proceso electoral, se definió cómo quedará conformada la representación de Salta en la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10 de diciembre.

A los actuales legisladores Julio Moreno, de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Outes y Yolanda Vega, del oficialismo provincial (Innovación Federal), se sumarán Carlos Zapata, de la LLA, que renovó su banca, Bernardo Biella, del espacio Primero los Salteños (oficialismo provincial) y la periodista Gabriela Flores (LLA).

En el bloque libertario, también ingresaría Eliana Lorena Bruno, en reemplazo de Emilia Orozco, quien ocupará una banda en el Senado. Bruno le seguía en la lista del espacio en las elecciones legislativas de 2023.

De esta manera, la distribución final de las bancas salteñas en Diputados quedará conformada por cuatro representantes de La Libertad Avanza y tres del oficialismo provincial.