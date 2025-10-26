Kosiner aseguró que el bajo porcentaje de voto es por la frustración de los argentinos

El dirigente político y vocero de Fuerza Patria, Pablo Kosiner, habló desde el bunker con InformateSalta, sobre la jornada electoral.

El referente agradeció a los salteños que se sumaron al espacio en poco tiempo, destacando que se cumplió con el objetivo de llegar a todos los puntos de la provincia.

En relación a la jornada con el debut de la Boleta Única Papel, afirmó que si bien el sistema es nuevo se podría aplicar el sistema boleta electrónica para una mayor transparencia y agilidad.

También lamentó que el porcentaje de electores sea bajo. “Estamos viendo una tendencia a la disminución por algunas frustraciones que hay en la sociedad” afirmó el diputado nacional mandato cumplido.

Pidió que haya más compromiso de parte del electorado para trabajar en la solución de los problemas que tienen los argentinos.