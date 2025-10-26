"Que los salteños voten, eso será trascendente para el futuro de la patria", exhortó Urtubey

Fue pasado el mediodía de este domingo cuando, en la localidad de San Lorenzo, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey emitió su voto en estas elecciones nacionales 2025, confiando en que los salteños sufraguen, considerando los modelos en país en juego en estos comicios.

Así lo consideró ante el micrófono de InformateSalta donde compartió su deseo que “hoy todos los salteños y argentinos nos podamos expresar con normal y absoluta libertad, sin presiones ni coacciones, en esta elección de medio término donde no se discute mucho, se discute todo, donde hay modelos de países francamente encontrados”.

A esto agregó que, en su reflexión, asume trascendencia que cada argentino “se pueda expresar como le parezca, lo importante es hacerlo en libertad, que cada uno pueda plantear qué quiere para Salta, para Argentina, es una elección nacional donde estamos discutiendo modelos de país”.

Algo que Urtubey puntualizó en que estos comicios son trascendentes pues “discutimos modelos de países, hay un gobierno que planteó dos años de gestión y una agenda para adelante, sobre esa base se expresarán los salteños y argentinos”, enfatizó.

Por último invitó a la ciudadanía a que cumpla con su deber cívico. “Que los salteños vengan a votar, que todos participen, que todos sepan que su elección será trascendente para el futuro de la patria, estamos en un punto de inflexión”, concluyó en su sufragio.