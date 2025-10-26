Para Gebhard, ningún espacio político logrará superar al “voto ausente”

Con una participación del 66% del padrón, las elecciones legislativas 2025 registraron la cifra más baja desde el retorno de la democracia, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

El analista político Benjamín Gebhard en CNN SAlta analizó el fenómeno y advirtió que la tendencia descendente en la concurrencia a las urnas “se mantiene elección tras elección”, sin caídas bruscas pero con un declive sostenido. “Es un llamado de atención por muchos motivos”, señaló.

El analista destacó que "lo más probable es que no haya ningún espacio que supere a ese votante que se abstuvo".

De esta forma, el ausentismo electoral se consolida como uno de los grandes protagonistas de la jornada democrática.