Del “cuento del tío” al abuso sexual: 11 prófugos fueron detenidos al ir a votar

En el marco de las elecciones legislativas, 11 fueron los prófugos capturados por la Policía Bonaerense como de la Ciudad y la Federal.

Los prófugos capturados eran buscados por abusos sexuales, estafas, violencia de género y hurto, los cuales fueron identificados por la mesa donde debían votar.

Uno de los sospechosos de 48 años estaba acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, el cual fue interceptado al retirarse de la escuela donde votaba y quedó a disposición del Juzgado Nacional correspondiente.

Otro de los casos involucró a un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales.

En Trenque Lauquen, la DDI detuvo a Martín Alejandro Heim (55), prófugo por una causa de hurto, cuando fue a votar en la Escuela N°3. Fue arrestado al salir del lugar y quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal.

Los investigadores de la DDI La Matanza, por su parte, llevaron adelante un operativo de vigilancia para capturar a dos prófugos de 35 y 38 años por el delito de abuso sexual, en dos causas instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género de ese distrito.

En Virrey del Pino, la policía detuvo a un prófugo de 35 años acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. El hombre fue arrestado tras votar en la Escuela Primaria N°209, ubicada en calle Gamarra 8510, y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6.

En La Tablada, fue detenido un hombre de 38 años acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. El operativo se realizó en la Escuela Primaria N°43, donde los agentes, tras tareas encubiertas, lo interceptaron al salir de votar. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

En La Plata, la policía detuvo a un hombre acusado de violencia de género que tenía una orden judicial vigente. Fue aprehendido cerca del Colegio Obispo Anunciado Serafín, en calle 67 entre 116 y 117. La Fiscalía ordenó que sea indagado este lunes.

En La Plata, la DDI detuvo a Osvaldo Adrián Mansilla (81), buscado por una causa de abuso sexual reiterado calificado. El operativo se realizó en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, donde el hombre fue arrestado tras ir a votar, luego de una vigilancia encubierta.

En San Nicolás, la DDI detuvo a Luis Alberto Fraga (37), prófugo por un abuso sexual cometido en 2024. Fue arrestado al ir a votar en la Escuela Secundaria N°10, tras un operativo de inteligencia que permitió ubicarlo.

En Florencio Varela, la DDI de Quilmes detuvo a L.D.O. (44), alias “El Jugador”, quien estaba prófugo desde 2022. Fue arrestado en la Escuela N°14, ubicada en calle Grecia 461, durante un operativo encubierto con apoyo de Prefectura Naval Argentina.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la localidad de Colonia Elía, del departamento entrerriano de Uruguay, a un sospechoso de 66 años, acusado por abuso sexual agravado.

El arresto se dio en el marco de las tareas investigativas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli, secretaría de Matías Rodríguez. Personal de la División Unida Operativa Federal Concepción del Uruguay de la PFA pudo establecer que el prófugo concurriría a votar a la Escuela Provincial N°28 y allí fue capturado.