Departamento por departamento: Así votaron los salteños en toda la provincia

En Salta La Libertad Avanza logró buenos resultados, ganando en las categorías de Diputados y Senadores.
Según los datos oficiales con el 85,74% de las mesas escrutadas, en Salta la participación fue del 65,82%, de los cuales 9,51% fueron en blanco, 2,52% nulos y 0,17% impugnados.
- En la capital salteña con el 90,94% escrutado La Libertad Avanza (LLA) logró el 42,96%, Primero los Salteños el 31,41% y Fuerza Patria el 9,72%.
- En Anta con el 87,50% de las mesas escrutadas ganó Primero los Salteños con el 35,15%, seguido por La Libertad Avanza con el 29,35% y Fuerza Patria con el 22,42%.
- Cachi con el 81,19% escrutado, el 40,91% de los votos fue para Primero los Salteños, mientras que LLA llegó al 33% y Fuerza Patria el 12,94%.
- En el caso de Cafayate con el 58,28% escrutado, se impuso LLA con el 36,54%, seguido por Primero los Salteños con 29,85% y Fuerza Patria el 17,19%.
- En Cerrillos se impuso LLA con el 42,18%, Primero los Salteños con el 33,49% y Fuerza Patria el 10,17%, con el 85,12% escrutado.
- Chicoana con el 69,33%, gana LLA con el 42,33%, Primero los Salteños con el 33,47%, Fuerza Patria 10,36%.
- General Güemes con el 93,23% LLA alcanzó el 36,26%, Primero los Salteños con el 32,80% y Fuerza Patria con el 16,09%.
- General San Martín con el 89,07% escrutado lidera Primero los Salteños con el 36,80%, LLA con el 28,42% y Partido de la Victoria con el 15,34%.
- Guachipas se vistió de rojo con Primero los Salteños con 46,23%, LLA 36,06% y Fuerza Patria con el 9,81% con el 83,70% escrutado, en Iruya con el 71,07% escrutado Primero los Salteños también lidera con el 46,34%, LLA 26,36% y Fuerza Patria con el 18,65%.
- La Caldera con el 95,52% LLA llegó al 44,16%, Primero los Salteños 29,77%, Fuerza Patria 11,42%. En La Candelaria con el 78,07%, Primero los Salteños llegó al 45,94%, LLA 24,50% y Fuerza Patria 24,30%.
- En La Poma Primero los Salteños llegó al 48,54%, LLA con el 27,35% y Fuerza Patria 16,06% con el 64,40% escrutado. La Viña con el 94,83% escrutado tiene adelante a Primero los Salteños con el 45,71%, LLA 38,10% y Fuerza Patria con el 7,50%.
- Los Andes con el 72,35% escrutado Primero los Salteños logró el 43,04%, LLA 38,40% y Fuerza Patria 7,84%. Metán con el 90,41% tiene adelante a Primero los Salteños con el 39,02%, LLA 37,13% y Fuerza Patria el 10,21%.
- Molinos tiene escrutado el 55,05% con Primero los Salteños con el 51,28%, LLA 37,58% y Fuerza Patria con el 4,94%. En Orán se impuso LLA con el 37,47%, Primero los Salteños con el 27,94% y Fuerza PATRIA CON EL 16,29%.
- Rivadavia con el 77% escrutado, tiene a Primero los Salteños con el 33,29%, Fuerza Patria 22,14% y LLA 19,74%. Rosario de la Frontera con el 84,83% se impone con Primero los Salteños con el 36,80%, LLA 28,46% y Fuerza Patria 10,10%.
- Rosario de Lerma con el 85,43% escrutado tiene a LLA con el 41,77%, Primero los Salteños con el 36,69%, Fuerza Patria 8,74%. San Carlos con el 74,57% escrutado se impone Primero los Salteños con 50,46%, LLA 27,32% y Fuerza Patria 12,86%.
- En Santa Victoria con el 62,77% escrutado se impone Primero los Salteños con el 51%, LLA con el 30,53% y Fuerza Patria con el 9,67%.
