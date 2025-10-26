Departamento por departamento: Así votaron los salteños en toda la provincia

En Salta La Libertad Avanza logró buenos resultados, ganando en las categorías de Diputados y Senadores.

Según los datos oficiales con el 85,74% de las mesas escrutadas, en Salta la participación fue del 65,82%, de los cuales 9,51% fueron en blanco, 2,52% nulos y 0,17% impugnados.