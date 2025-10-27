Incendio en la Alcaidía: Sostienen que la evolución de los afectados es dinámica

Luego de los incidentes ocurridos en la noche de ayer en la Alcaidía Judicial de Salta donde se registró un incendio en uno de los pabellones, desde la Dirección General del Servicio Penitenciario dieron a conocer que el fuego se originó en el pabellón B1 de la planta baja.

Entre anoche y la madrugada de hoy el área de Asistencia Social del Servicio Penitenciario de Salta realizó la comunicación correspondiente a los familiares de los internos trasladados y brindó información de la situación de cada paciente.

El foco ígneo se registró alrededor de las 22 y fue advertido por el personal de guardia que activo los protocolos de emergencia por los cuales intervino el Grupo de Operaciones, el equipo de Bomberos y el Servicio de Emergencias Médicas.

Por el caso se dio intervención a la Fiscalía Penal correspondiente que lleva adelante las actuaciones investigativas tendientes a determinar las circunstancias del caso.

Una fuente de InformateSalta advirtió que la "evolución de los pacientes es dinámica" por lo que "puede ir cambiando".