Incendio en la Alcaidía: Siete internos están conectados a respiradores artificiales

Tras los incidentes ocurridos el domingo 26 de octubre en la Alcaidía Judicial de Salta, donde se registró un incendio en uno de los pabellones, el Hospital San Bernardo informó que catorce internos fueron hospitalizados.

Según el parte médico, once de ellos presentan quemaduras de distinta gravedad y tres sufrieron traumatismos de cráneo.

Actualmente, siete pacientes permanecen con asistencia respiratoria mecánica en las áreas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Shock Room, mientras que cuatro se encuentran internados en la sala común de la Guardia.

Asimismo, se dispuso la derivación de un paciente al Hospital Papa Francisco y otros dos fueron dados de alta tras su evaluación médica.

El nosocomio confirmó que todos los internados se encuentran bajo custodia del personal de la Penitenciaría Provincial, mientras continúa la investigación judicial para determinar las causas del siniestro.