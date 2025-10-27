Diputados nacionales: Seis candidatos no pudieron sumar ni un voto en algunas mesas

Nueve candidatos a diputados nacionales se presentaban en estas elecciones. Seis de ellos no pudieron sumar ni siquiera un voto en algunas mesas de la provincia, se trata de Soledad Farfán de la Unión Cívica Radical, Marcela Jesús del Partido de la Victoria, Nicolás Vedia del Partido Renacer, Julio Quintana de Política Obrera, Emilio Ortiz del Movimiento al Socialismo y Andrea Villegas de Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad

En la Escuela N° 4425 Rvdo. Padre Rafael Saravia, en El Ceibal, estaba la mesa 4088, allí los electores optaron por darle 0 votos al Partido de la Victoria en la categoría a diputados nacionales, como así también al Frente de Izquierda y el Partido Renacer. En el caso de la mesa 4089, ubicada en la misma escuela, los electores decidieron darle 0 votos al Partido de la Victoria, pero también a la Unión cívica Radical y a Política Obrera.

En El Espinal, donde está la Escuela N° 4540 Lola Mora, se ubicaba la mesa 4103, donde los votantes le dieron 0 votos a Política Obrera y Movimiento al Socialismo.

En Olacapato, en la Escuela N° 4600 Mayor Juan Carlos Leonetti (se Anexa Mesa 4371), estaba la mesa 4368, allí hubo 0 votos para la lista de la Unión Cívica Radical.

En Tolar Grande en la Escuela N° 4622 Manuela Martinez de Tineo, donde estaba la mesa 4369, Política Obrera obtuvo 0 votos.

En Los Rosales, Metán, en la Escuela N° 4340 Andrea Azucena Carenzo de Villa, estaban las mesas 2634, 2635 y 2636, donde los partidos Política Obrera, Movimiento al Socialismo y Renacer, no pudieron juntar ni un voto.

En San José de Orquera, en la escuela N° 4589 Regimiento Granaderos A Caballo, donde estaba la Mesa 2633. Allí los partidos Renacer y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, no pudo reunir voluntades.

En Molinos, en la Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gómez estaban las mesas 4174, 4175, 4176, 4177 y 4178, el Movimiento al Socialismo, no pudo sumar nada.

En Tacuil, la Unión Cívica Radical, sumó 0 votos en la Escuela N° 4591 Juan Calchaqui, donde estaba la mesa 4189.

En Hualfin, Molinos, en la Escuela N° 4585, en la mesa 4190 sumaron 0 votos: Unión Cívica Radical, Política Obrera, Partido Renacer y el Frente de Izquierda y de trabajadores – Unidad.

En Seclantas Adentro, en la Escuela N° 4426 Cnel. Francisco de Gurruchaga, en la mesa 4183, Política Obrera y Movimiento al Socialismo, fueron los que no sumaron votos. En Colomé, en las mesas 4191 y 4192, tampoco pudo sumar, el Movimiento al Socialismo, misma situación para el partido en las mesas 4184, 4185 y 4186 de Luracatao.