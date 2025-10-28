Iba en moto con una pasajera y chocó contra un auto

Esta mañana en la esquina de calle San Juan y 10 de Octubre tuvo lugar un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil.

El conductor del vehículo de menor porte, una motocicleta 100cc, comentó que venía circulando de manera correcta y como cruzaban otros vehículos aprovechó para pasar cuando fue colisionado por la conductora del auto.

“Decía que venía rápido” dijo el hombre a Somos Noticias, ya que la conductora había manifestado que el sujeto circulaba a alta velocidad.

“Con pasajero, una 110 no levanta 60, venía normal 40 como mucho (…) yo venía por la derecha y me chocó”, a lo que agregó que terminó volando hacia el cordón quedando por raspones en su cuerpo y dolor en su espalda y cintura producto del golpe.

Si bien llegó al lugar la ambulancia del SAMEC, no quiso asistencia, prefiriendo que se centren en su acompañante que manifestaba mucho dolor en una de sus piernas. La ambulancia trasladó a la joven hacia el Hospital San Bernardo.

Aguardaban la llegada de Criminalística para realizar las pericias: “Después hay que hacer la denuncia con seguro y todo (…) Yo sí tengo seguro de la moto” finalizó.