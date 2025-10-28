¡Evitá sanciones! Empezó la veda de pesca en el Río Bermejo

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia informó que la veda de pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes comenzó el lunes 27 de octubre, tras una modificación excepcional de la fecha original del 13 de octubre.

La decisión de comenzar dos semanas después de lo previsto responde al pedido de comerciantes y casas de pesca de Orán, afectados por las condiciones climáticas y la situación económica.

RÍO PESCADO Y SUS AFLUENTES

- Veda: del 23 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

- Modalidad habilitada: pesca con devolución obligatoria de todas las especies.



RÍO BERMEJO Y SUS AFLUENTES

- Veda: del 27 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026.

Es importante tener en cuenta estas normas para evitar sanciones y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, publicó Orán Conectado.