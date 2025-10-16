A pedido de los comerciantes, se podrá pescar una semana más en el Bermejo

El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, resolvió modificar de manera excepcional y por única vez el inicio del período de veda total de pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes, que ahora comenzará el 27 de octubre de 2025.

La medida responde a un pedido formal presentado por comerciantes y casas de venta de artículos de pesca de la ciudad de Orán, quienes solicitaron una prórroga del inicio de la veda debido al impacto económico generado por las condiciones climáticas adversas registradas durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron la actividad comercial vinculada al sector.

En los considerandos de la resolución, se indica que la decisión tiene un carácter socioeconómico excepcional, en el marco de la crisis económica nacional, con el objetivo de favorecer la continuidad laboral y comercial de las actividades pesqueras en la región.

La Secretaría de Ambiente aclaró que todas las demás disposiciones establecidas por la Resolución N° 406/2025 y su reglamento anexo continúan vigentes y deberán ser respetadas por los pescadores deportivos. Asimismo, el Programa Biodiversidad de la Secretaría recomendó implementar controles semanales de pesca durante este período para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.