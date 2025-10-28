Caso Jimena Salas: Los Saavedra tenían antecedentes por robar en una Vicaría y causar destrozos

Ayer, el juicio por el femicidio de Jimena Salas reanudó su desarrollo con la declaración de los dos últimos testigos ofrecidos por la defensa, cerrando así la recepción de evidencia testimonial. Seguidamente, el tribunal incorporó toda la prueba reunida durante el proceso.

En la audiencia declararon una vecina y un amigo de los hermanos Adrián Guillermo (38) y Carlos Damián Saavedra (40), imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de Vaqueros.

La vecina contó que conocía a los acusados desde 2011 y que había tenido mayor relación con Damián, a quien ayudaron a montar un pub en su casa. Señaló que ambos eran hinchas de Gimnasia y Tiro y que su casa funcionaba como punto de encuentro antes de los partidos. “Nunca tuve problemas con ellos”, aseguró.

Por su parte, el amigo de los imputados relató que conocía a los hermanos desde la adolescencia y que compartieron actividades deportivas y recreativas, como asistir a la cancha con un grupo llamado “Los pibes”.

Reconoció que estuvieron detenidos en causas por daños y robo a una vicaría cuando eran jóvenes, atribuyendo esos hechos a “actos de rebeldía propios de la edad” y al folclore del fútbol.