Economía post elecciones: "Ahora será más factible terminar con la inflación"

Tras la contundente victoria lograda por el presidente Javier Milei, con el país pintándose de violeta tras el triunfo de La Libertad Avanza no solo en el país, sino también en Salta, la reacción económica esperada es positiva, tanto en los mercados, en los bonos, en el dólar y en otras aristas.

Así lo señaló a InformateSalta el economista Rolando Carrizo quien, analizando los resultados electorales, primeramente analizó que el apoyo dado en las urnas al presidente y a LLA, “es una ratificación al rumbo económico que viene llevando a cabo el presidente; después de las elecciones, tiene un gran apoyo en las urnas y políticamente tiene el apoyo a la dirección económica”.

En ese análisis añadió que ese respaldo se materializa en “la composición del Congreso, ahora va a poder avanzar en las reformas que quedaron truncas en estos años, que vienen planteando desde que inició la gestión, que fue la propuesta concreta en lo económico que se va a discutir desde diciembre”.

Carrizo puntualizó que esas reformas ratificarán la dirección “hacia una economía más libre, una economía con menos regulación, con menos intervención del estado, donde habrá repercusiones, hoy vamos a ver cómo va a bajar el riesgo país, va a bajar el dólar, va subir la bolsa, van a subir los títulos públicos, ahora votarán los mercados y de forma positiva”, pronosticó.

En esa reacción de los indicadores y componentes económicos, el profesional aseveró que “vamos a estar más tranquilos, ahora va a ser mucho más factible terminar el proceso inflacionario, si bien bajó la inflación en estos años, el objetivo concreto será llevarla al 0%, todo esto tendrá su efecto financiero y económico para concretar ese objetivo”.

Algo que Carrizo reconoció como faltante aún es el crecimiento económico, pero ahora “con la ratificación de la línea, vendrán inversiones que estaban expectantes y no se concretaban, seguro los inversores ahora tomarán decisiones concretas sobre ya invertir en Argentina, y eso será positivo”, vaticinó para concluir.

“Con el respaldo de EE.UU., más la reacción positiva de los mercados, el dólar estará sustentable para lograr los objetivos”