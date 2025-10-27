Bajó el dólar, ¿cómo afecta al sector inmobiliario de Salta?

Luego de las elecciones legislativas se esperaba una movida en lo económico, mucho de ello dependiendo de la victoria o no del Ejecutivo nacional, resultados que se dieron de manera positiva para La Libertad Avanza siendo felicitado el presidente hasta por su par norteamericano.

Hoy, el dólar se despertó con una fuerte baja en el mercado cambiario, cotizando para la venta la moneda extranjera en el Banco Nación a $1.370, marcando una caída del 8,9% respecto del cierre de la jornada anterior.

Por este motivo desde InformateSalta nos comunicamos con Pablo Castañeda de REMAX, para saber cómo impacta en el sector este comportamiento del dólar.

“Impacta de manera positiva por dos razones” comentó, señalando que la primera razón radica en la reactivación del crédito hipotecario y la segunda en la reactivación de la demanda contenida.

Sobre la primera, explicó que en los últimos dos meses los bancos habían encarecido la tasa de los créditos hipotecarios ante un periodo de incertidumbre cambiaria: “En lo económico, en lo macro, habían tomado previsiones y la tasa en algunos casos llegó hasta superar más del doble”. Esto provocó que muchas carpetas de crédito que estaban por monetizarse se dieran de baja o se pusieran en stand by.

“Tomar un crédito a una tasa inferior a dos dígitos no es lo mismo que una superior y en muchos casos atado a UVA”, ahora, en este nuevo panorama, esperan que la tasa tienda a bajar y se reactive el crédito hipotecario nuevamente, pero aclaró que no se vería con efecto automático.

Por otro lado, explicó que al haber escaladas del dólar la demanda de la compra de inmuebles se contienen los compradores, la demanda espera “Wait and see”: “Esperar a ver qué pasa luego de las elecciones para ver si el dólar se dispara o contrae”. Ahora con la baja del dólar la demanda que estuvo contenida en base al “Wait and see” se va a empezar a reactivar y tomar su curso normal.

“El mercado inmobiliario es estacional y el último trimestre es el más fuerte de todo el año”.

Por las elecciones, ya sean legislativas o presidenciales, se repite este fenómeno, ya que en septiembre y octubre hay una baja en las transacciones por la demanda contenida, que luego se reactiva en los meses de noviembre y diciembre.

“El dólar en algunos casos compite con todas las otras alternativas de inversión, ya sean acciones, bonos, este en este caso con los inmuebles. Mucha gente esperó a ver cuál iba a ser el comportamiento del dólar para ver si hacía jugar o no” finalizó.