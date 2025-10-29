Sáenz aceptó y viaja a Buenos Aires para participar de la reunión con Javier Milei

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, viajará este miércoles a Buenos Aires para participar de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con mandatarios provinciales, en la que se buscará apoyo a las reformas laboral y tributaria, y al Presupuesto 2026.

Según FM Aries, el vuelo del mandatario salteño está previsto para las 13 horas. El encuentro se realizará en la Casa Rosada y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario del Interior, Lisandro Catalán.

La reunión apunta a generar consensos con gobernadores y bloques aliados del Congreso para avanzar con las reformas estructurales impulsadas por Milei, en línea con lo que el Presidente definió tras su reciente triunfo electoral.

Se espera la asistencia de entre 15 y 17 gobernadores, entre ellos aliados de La Libertad Avanza y del macrismo, como Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis). También están confirmados peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y el propio Gustavo Sáenz.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el radical Maximiliano Pullaro también participarán del encuentro. Desde la Casa Rosada indicaron que la lista final aún no está cerrada y que se trabaja en la coordinación de la convocatoria.