Por la crisis narco en Río, los argentinos reprogramaron sus vuelos

La crisis que atraviesa Río de Janeiro tras la ofensiva policial contra el grupo criminal Comando Vermelho generó inquietud entre los viajeros argentinos que tenían programadas sus vacaciones en Brasil.

Según trascendió, en las últimas horas, varias aerolíneas confirmaron opciones de reprogramación de vuelos o la posibilidad de cancelarlos sin penalización. En paralelo, agencias de viaje sostuvieron que están recibiendo consultas aunque no cancelaciones masivas.

Río de Janeiro vive uno de sus momentos más críticos de los últimos años. En plena batalla contra el narcotráfico, la Policía Militar de Brasil desplegó un enorme operativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Los enfrentamientos dejaron cientos de muertos y escenas de violencia con barrios enteros bloqueados, clases suspendidas y rutas cerradas.

En este contexto, los turistas argentinos comenzaron a revisar sus planes de viaje, especialmente quienes tenían vuelos programados para esta semana hacia Río. “Hay movimiento, hay gente llamando y buscando alternativas para no aterrizar justo en este momento en Río de Janeiro. También muchos que siguen su plan de aterrizar en Río pero eligen irse por ejemplo, a Buzios”, explicaron desde una importante agencia de turismo.

De esta manera, aunque muchos viajeros mantienen su decisión de viajar, prefieren evitar Rio y dirigirse directamente a destinos más tranquilos. “Tuvimos consultas de cotizaciones de cambio de pasajes, pero no cancelaciones masivas”, señaló el CEO de otra empresa de viajes.

