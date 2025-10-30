Campo Durán, en la mira: YPF compra Refinor y crece la expectativa en la región

La empresa estatal YPF adquirió el 50 % restante de acciones de Refinor, previamente en manos del grupo Integra, por un valor de US$ 25,2 millones, lo que le permite alcanzar el control total de la operadora en el complejo energético de Campo Durán, en Aguaray.

En diálogo con ElTribuno, Sebastián Barrios, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, admitió que “hasta anoche estábamos esperando más información en Buenos Aires. No tenemos más datos que la operación accionaria”. El gremio mantiene un estado de alerta por el futuro de la planta.

El complejo de Campo Durán, que en su momento llegó a producir 20 millones de metros cúbicos de gas diarios, hoy funciona a cerca de un cuarto de esa capacidad. Desde 2023, más de 100 trabajadores se retiraron y se confirmaron cierres definitivos de las plantas de refinación. Actualmente se emplean unos 350 operarios, más los vinculados a servicios industriales de la zona.

YPF calificó la operación como “estratégica” y señaló que con ella podrá asegurar la operación del poliducto Córdoba-Tucumán, optimizar el abastecimiento de combustibles en el NOA y alinear procesos bajo los estándares de gestión estatal.

La gran pregunta para la región es si esta adquisición marcará el inicio de una reactivación real del complejo o si mantendrá una actividad mínima. El futuro del norte salteño depende en gran parte de su respuesta.