La industria salteña también se declara en incertidumbre y preocupada por la economía

La industria en Salta no escapa a la incertidumbre generada por los vaivénes económicos que atraviesa Argentina, con un escenario que se encuentra fuertemente marcado por el proceso electoral en curso, con la preocupación del sector creciendo ante la volatilidad de las variables y el impacto directo en la actividad productiva.

Así lo manifestó por CNN Salta -94.7 MHZ- el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Julio Fazzio, quien sintetizó el momento que atraviesan, asegurando que "la microeconomía está sufriendo lo que está pasando", no escapando de esa arista.

Primeramente Fazzio hizo un crudo diagnóstico de la situación actual: "La realidad que vemos todos, en los distintos sectores, es la de un momento complicado en el país y su economía, muy marcado por el proceso electoral", indicó el empresario, señalando directamente a la política como el principal factor de inestabilidad.

El ejecutivo de la UIS explicó cómo esta incertidumbre se traslada de la macroeconomía a la realidad diaria de las empresas y los ciudadanos. "En el tiempo de la campaña, las elecciones en Buenos Aires y demás, se generó incertidumbre y uno está preocupado", afirmó, añadiendo que el impacto es visible y grave: "lo que vemos en la diaria de las empresas, es que hoy la microeconomía está sufriendo lo que está pasando, se ve en la calle, está muy dura y se refleja en la pérdida de empleos".

Al analizar la situación sectorial específica, Fazzio se refirió a las estadísticas nacionales recientes. "En el área industrial, hace 2 días salieron las estadísticas del INDEC con una foto medio vieja, con la comparación interanual de agosto", lamentó, destacando que el panorama general es preocupante.

El único sector con números positivos, según el relevamiento, es el de hidrocarburos. Sin embargo, Fazzio alertó que "luego hay sectores como el textil, de metales, con muchos puntos por debajo, con números preocupantes", lo que ratifica la complejidad que atraviesan la mayoría de las actividades productivas.

"Salta no escapa de la realidad, el sector del material de construcción está muy golpeado".

La extrema volatilidad de las variables financieras es otro factor que paraliza las decisiones de inversión. El empresario graficó la urgencia de la inestabilidad en la dinámica cambiaria: "Hoy la discusión es cómo abre y cierra el dólar, no hasta las elecciones, sino hasta las 4 de la tarde, discutimos por hora".

Ante este escenario, la expectativa del sector industrial se centra en obtener claridad y estabilidad. "Esperamos que pase esta elección y podamos entender cuál es la hoja de ruta para los próximos 2 años", sostuvo Fazzio, enfatizando la necesidad de que el país pueda enfocarse en debatir cuestiones estructurales, como la materia impositiva, para poder competir con países vecinos.