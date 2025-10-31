Se quedó dormido al volante y casi cae a un canal en la rotonda de la UCASAL

Poco después de las 7 de la mañana, un automóvil Fiat Palio terminó a escasos centímetros de un canal, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en las inmediaciones de la rotonda de la Universidad Católica de Salta, en el acceso que conecta con la avenida Patrón Costas.

Según las primeras hipótesis, el hombre se habría quedado dormido tras una jornada laboral nocturna, aunque no se descarta que haya intentado esquivar a una persona o vehículo que se le habría cruzado de forma repentina.

Afortunadamente, la rápida maniobra evitó que el auto terminara volcando dentro del canal.

Efectivos policiales confirmaron que no hubo heridos ni terceros involucrados. “Se trata de un siniestro casual, sin lesionados. Aparentemente el conductor se habría dormido. Se realizaron las diligencias de rigor, incluido el test de alcoholemia”, informaron desde la fuerza a Multivisión Federal.







