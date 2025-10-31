Presunto suicidio en Santa Ana I: Hallaron un arma de fuego junto al cuerpo

Un hombre de aproximadamente 65 años fue encontrado sin vida frente a la comisaría del barrio Santa Ana I, en lo que aparentemente se trataría de un suicidio, informaron desde la Policía.

Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales y Prensa de la Policía, en CNN Salta, señaló que el cuerpo fue hallado alrededor de las 6:35 por uno de los oficiales de la dependencia, en una zona con poca iluminación y muchos árboles. "Se está trabajando para obtener testimonios de personas que hayan escuchado la detonación del arma de fuego", explicó.

El hombre ya habría sido identificado, aunque las autoridades aclararon que primero se debe notificar a los familiares antes de brindar más detalles. "Primero hay que ubicar y notificar a la familia, y luego se continuará la investigación para determinar los motivos de este hecho", señaló Peloc.

El hallazgo se produjo junto a un arma de fuego, y las primeras pericias se están realizando en el lugar. El caso quedó a disposición de la Fiscalía Interviniente, y se realizará la autopsia correspondiente.