Hoy arranca el pago de sueldos de los empleados de la administración pública

El Gobierno de la Provincia de Salta dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para los trabajadores de la Administración Pública provincial.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, desde hoy, sábado 1 de noviembre, estarán disponibles los haberes de todos los empleados estatales, abarcando a los distintos organismos y dependencias del Estado provincial: salud pública, seguridad, educación, administración central y entes descentralizados.





