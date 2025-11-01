Artesanía, color y Halloween: Propuestas para recorrer en la ciudad este fin de semana

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los Paseos Artesanales, una alternativa para disfrutar del fin de semana y apoyar el trabajo de los artesanos locales.

Los puestos funcionarán sábado y domingo, de 10 a 21 horas, en distintos puntos del macrocentro: plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas. En cada espacio se ofrecerán productos únicos, elaborados de manera artesanal, con la calidad y creatividad que caracteriza a los emprendedores salteños.

Además, plaza Güemes tendrá una propuesta especial para los más chicos: el sábado 1° de noviembre a las 18 horas, en Mitre y J.M. Leguizamón, se realizará un festejo de Halloween con el show del payaso Papelito y distintas sorpresas y el terror también estará hoy en la plaza Alvarado desde las 20 hasta las 00.