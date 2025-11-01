Cuando la limosna es grande, hay que desconfiar: Desbaratan banda salteña que estafaba por Telegram

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó a tres hombres —dos salteños y un tucumano— detenidos en el marco de una investigación por presuntas ciberestafas cometidas mediante un grupo de Telegram. El caso derivó de un extenso trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta, que incluyó la figura del agente encubierto digital, técnicas de acceso remoto y el bloqueo de redes Wi-Fi para identificar a los sospechosos.

Según la investigación, los involucrados operaban a través de un grupo denominado “Realeza Salteña XX”, donde ofrecían un supuesto servicio de pago de facturas con un descuento del 50%. Los “clientes” transferían el dinero a cuentas indicadas por los administradores y luego recibían constancias de pago, que en realidad eran abonadas mediante tarjetas de crédito obtenidas ilegalmente de terceros. De este modo, los estafadores se quedaban con el dinero recibido, concretando la maniobra defraudatoria.

Tras reunir los elementos de convicción necesarios, la fiscal Cornejo solicitó allanamientos simultáneos en cuatro domicilios: tres en la ciudad de Salta —en los barrios Ciudad del Milagro y Santa Ana III— y uno en la provincia de Tucumán. El operativo contó con la participación de 36 efectivos policiales de la Dirección General de Ciberseguridad, bajo la supervisión del Comisario General Carlos Alberto Reyes, y personal de la División Infantería.

Durante los procedimientos se produjo el secuestro de evidencia digital y otros elementos de interés, además de la detención de tres hombres mayores de edad.

Posteriormente, los tres sospechosos fueron imputados de forma provisional por el delito de estafa mediante el uso indebido de tarjeta de crédito, previsto por el artículo 173 inciso 15 del Código Penal. El tucumano fue señalado como autor, mientras que los dos salteños fueron imputados como partícipes necesarios.

Durante la audiencia de imputación, el acusado tucumano se abstuvo de declarar y la Fiscalía solicitó que continúe detenido, además de disponer medidas probatorias urgentes. Los otros dos imputados recuperaron la libertad bajo medidas sustitutivas.

La fiscal Cornejo destacó el trabajo de la Policía de Salta y señaló que el análisis de los elementos secuestrados permitirá determinar el alcance total de las maniobras, que podrían haberse extendido a otras provincias del país.