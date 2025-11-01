Robaron nueve mamaderas de una farmacia en pleno centro: Hay cuatro detenidos

Policiales01/11/2025
mamaderas robo

Durante un patrullaje preventivo, en el centro de la ciudad, detectaron a tres mujeres y un hombre que se retiraban presurosos de una farmacia.

Los efectivos del Departamento de Intervención Ciudadana al ver esta situación, los abordaron y encontraron entre sus pertenencias nueve mamaderas que no pudieron justificar su procedencia.

Las tres mujeres y un joven fueron puestos a disposición de la Justicia. Se recuperaron los elementos sustraídos y se dio intervención a la Fiscalía Penal 2.

 

