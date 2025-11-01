Qué dijo Stefano Di Carlo en su primer discurso como presidente de River y qué rol tendrá Gallardo

Stefano Di Carlo logró una contundente victoria en las elecciones presidenciales de River Plate, obteniendo más del 61% de los votos en una jornada histórica por la participación de los socios. Con 36 años, será uno de los presidentes más jóvenes del club, siguiendo la línea de continuidad iniciada por Rodolfo D’Onofrio en 2013 y consolidada por Jorge Brito.

En su primer discurso, Di Carlo agradeció a los socios por la masiva participación y destacó la trascendencia histórica de la vida democrática de River: “Llevamos 100 años eligiendo los socios a las autoridades del club”. También reconoció a los candidatos opositores y resaltó la importancia de mantener un espíritu democrático en cada elección.

Las nuevas autoridades que acompañarán a Stefano Di Carlo en River

El flamante presidente subrayó que su mandato no es un punto de llegada sino de partida: “Comienza una nueva etapa. Una continuidad, pero una nueva etapa. Requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio… Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River para lo que viene”, expresó, dejando en claro su compromiso con la planificación institucional y futbolística.

En el plano institucional, Di Carlo continuará con la modernización de instalaciones, la expansión del Centro de Alto Rendimiento en Cantilo y la mejora de la experiencia para los más de 350 mil socios, manteniendo la línea de crecimiento sostenido iniciada hace más de una década.

Qué rol tendrá Gallardo con Stefano Di Carlo como presidente de River

Sobre el fútbol, Di Carlo ratificó la visión compartida con D’Onofrio: Marcelo Gallardo seguirá como “CEO y gerenciador del fútbol”, además de su rol de entrenador. El presidente electo aseguró que el Muñeco tiene autoridad y confianza total para tomar decisiones: “Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa del club”.