“¿Qué aderezo le va a poner, amigo?”: Salta celebra la Semana del Sándwich con sabor y tradición

Del 3 al 7 de noviembre, la ciudad de Salta vivirá una nueva edición de la Semana del Sándwich, con promociones y descuentos especiales en locales gastronómicos de toda la capital. La propuesta invita a salteños y turistas a disfrutar de este clásico popular en todas sus versiones.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Salta a través del Ente de Turismo, junto a la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, busca impulsar la actividad gastronómica local y poner en valor una de las comidas más arraigadas en la cultura argentina.

A lo largo de la semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos exclusivos en diferentes variedades de sándwiches: desde los clásicos de milanesa y lomito, hasta versiones gourmet y regionales que combinan ingredientes locales con la creatividad de los chefs salteños.

El sándwich, en todas sus formas, es parte de nuestra cultura cotidiana: une generaciones, costumbres y sabores en una misma mesa.

Las promociones podrán consultarse en las historias destacadas del Instagram oficial @turismosla.

De esta manera, la ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo la participación del sector privado y ofreciendo experiencias que celebran el sabor local durante todo el año.