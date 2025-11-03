"Demasiada ciudad para algunos": El intendente de Orán, enojado por hechos vandálicos

Ante los constantes y reiterados hechos de vandalismo que se registran en Orán, el intendente Baltasar Lara Gros se expresó con dureza en sus redes sociales, manifestando su disconformidad con los actos irresponsables de un sector de la población, con una crítica del jefe comunal luego de que se registraran nuevos episodios de daño urbano, que afectan tanto el mobiliario como los espacios públicos de la ciudad.

El intendente Lara Gros utilizó sus plataformas digitales para enumerar los diversos daños que se han cometido, compartiendo incluso una imagen de un contenedor incendiado para ilustrar la gravedad del problema. Su mensaje apuntó directamente a quienes, con su accionar, demuestran una falta de respeto por la convivencia ciudadana y el bien común.

En su publicación, el jefe comunal fue lapidario al señalar que estos actos de vandalismo responden a una falta de civismo: "Demasiada ciudad para algunos que aún no saben comportarse como ciudadanos". El intendente prometió que, a pesar de estos obstáculos, el municipio continuará trabajando: "Vamos a seguir para adelante porque somos muchos más los oranenses de bien que queremos una ciudad mejor".

La declaración del intendente se inserta en un contexto de debate público en la ciudad, especialmente en torno a los operativos viales que lleva adelante la municipalidad para poner orden en el tránsito. Estos controles buscan frenar precisamente las conductas temerarias de algunos motociclistas que circulan sin casco, sin documentación o realizando maniobras peligrosas.

Entre los últimos hechos de vandalismo que motivaron la reacción de Lara Gros, se destacan: "Contenedores quemados, arbolitos recién plantados rotos, bolsas de basura revoleadas, botellas tiradas en las canchas y bandas en motos jodiendo la vida a todos", demostrando el amplio rango de acciones irresponsables que están afectando la calidad de vida de los oranenses.