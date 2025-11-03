Tartagal, fueron a cortar leña y los corrieron a tiros: "Vino a matarnos"

Un violento episodio se registró en la zona de kilómetro 12 de la Ruta 86 en Tartagal, cuando cuatro vecinos que habían ido a cortar leña fueron atacados a tiros por el encargado de una finca y otro hombre que lo acompañaba. Uno de los vecinos resultó herido en el rostro.

"Nunca nos preguntaron qué hacíamos ahí, abrieron fuego directamente"

El hecho ocurrió el sábado en la entrada de una finca ubicada en la Ruta 86. Según relató uno de los presentes en diálogo con Activa2, “fuimos a cortar unas leñas y luego apareció el encargado de la finca, un señor grande. Vino a matarnos con dos pistolas. Nosotros éramos cuatro, y él vino con otro hombre que tenía una escopeta y perros”.

Los vecinos aseguraron que se encontraban fuera del predio cuando comenzaron los disparos. “Estábamos afuera de la finca, sobre la 86. Le metieron un tiro a mi primo, cerca de la ceja izquierda. Ahora está complicado del ojo. Nunca nos preguntaron qué hacíamos ahí, abrieron fuego directamente”, relató el testigo.

En tanto, los damnificados afirmaron que aún no hicieron la denuncia formal “porque no sabíamos los nombres de los involucrados”, aunque confirmaron que la harán.

El comisario de la dependencia de Belgrano y España se presentó en el lugar junto a efectivos policiales, quienes se comprometieron a continuar con la investigación. Los vecinos también reclaman la devolución de una motosierra y una motoneta que dejaron al huir del tiroteo.

Finalmente, adelantaron que podría realizarse un corte de ruta en km 10 para exigir justicia.