Video: Un robo a plena luz del día en Orán pone en alerta a los vecinos

De acuerdo a imagenes publicadas por RadioOrán en el centro de la ciudad de Orán las cámaras de seguridad detectaron el robo de luminarias del frente de un comercio. Lo llamativo de la situación es que el mal hechor actua con total tranquilidad a plena luz del día.

El material se difundió rápidamente por redes sociales, mientras los peritos especializados buscan identificar al responsable.

Hechos como este reanudan los reclamos por mayor presencia policial en la ciudad de Orán.