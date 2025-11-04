Reforma Laboral: "Algo hay que hacer, pero sin perjudicar al trabajador ni a la PYME"

Mientras a nivel nacional se avanza hacia el futuro debate sobre la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de la Nación, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur opinó que es fundamental avanzar en el análisis de cambios, pero con la premisa que estas modificaciones no deben perjudicar ni al trabajador ni a las PYMES, con cualquier modificación acordándose con diálogo y consenso.

En diálogo con FM Aries, el ministro reconoció que es necesario realizar ajustes en la normativa laboral, especialmente para incorporar a una gran cantidad de personas al empleo formal. Sin embargo, fijó límites claros a las posibles reformas, alertando sobre propuestas que podrían resultar regresivas en términos de derechos.

"Estimo que algo hay que hacer en la parte laboral, estimo que eso tiene que ser sin perjudicar al trabajador, sin perjudicar a la PYME, pensando en ellos," aseveró Dib Ashur, rechazando tajantemente cualquier iniciativa que implique un retroceso en derechos adquiridos por los empleados.

El ministro citó específicamente aquellas propuestas que buscan flexibilizar las jornadas laborales diciendo que tampoco se debe "volver atrás con ese derecho, estas 13 horas que se dice que se trabajaría por día, sería ir en contra de las horas extras y de un conjunto de cosas, eso me parece que no corresponde", objetó.

La preocupación central del funcionario radica en la necesidad de generar más empleo formal, que brinde protección social al ciudadano. Según Dib Ashur, una persona sin un trabajo en blanco "no tiene ART, no tiene jubilación, no tiene obra social y eso es más protección", por lo que el objetivo de la reforma debe ser facilitar el ingreso al mercado laboral sin desproteger a quienes ya están en él.

Finalmente, el ministropuntualizó que, si bien el marco legal es importante, la clave para crear nuevos puestos de trabajo es el crecimiento económico. "Estoy convencido que una empresa, para tomar más trabajadores, necesita crecer, si no hay actividad económica, por más leyes que haya, es muy difícil que mejore la situación del empleo", concluyó, alineando la reforma laboral con la necesidad de reactivación productiva.