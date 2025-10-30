La reforma laboral según un especialista salteño: “Los derechos adquiridos no pueden tocarse”

Tras las elecciones, uno de los temas que vuelve al centro del debate nacional es la posible reforma laboral que impulsa el Gobierno. En diálogo con AM840, el abogado laboralista Gustavo Feoli analizó los primeros trascendidos y advirtió que, por el momento, “no existe un proyecto sobre el cual podamos hablar, pero sí se conoce la intención de avanzar hacia una flexibilización de la jornada laboral”.

El especialista explicó que en Europa se aplica un sistema de “banco de horas”, que permite acumular más trabajo en determinados días y reducir la carga en otros. Sin embargo, advirtió que “la realidad argentina no está acostumbrada a ese modelo” y que la reforma, de concretarse, podría incluir cambios fuera de los convenios colectivos y ajustes en el régimen de indemnizaciones. “Se habla de reemplazar las indemnizaciones por un sistema de seguro y de permitir acuerdos por sectores o empresas, pero todo son hipótesis”, señaló.

"Derogar la jornada de 8 horas, una conquista de hace más de un siglo, no va a pasar el análisis del Congreso ni de los jueces”

Sobre las versiones que hablan de jornadas de hasta 12 horas, Feoli fue categórico: “Creo que eso se dice más para generar miedo. Ningún trabajador va a aceptar trabajar 12 horas. Lo que podría ocurrir es que se permita una jornada extendida a cambio de reducciones posteriores o pago de horas extras. Derogar la jornada de ocho horas, una conquista de hace más de un siglo, no va a pasar el análisis del Congreso ni de los jueces”.

Además, aclaró que los derechos adquiridos no pueden ser modificados retroactivamente. “Cualquier reforma laboral regirá para el futuro. Un trabajador con derechos consolidados no puede ver reducidas sus vacaciones ni su antigüedad. Lo que podría cambiar es la posibilidad de que las nuevas relaciones laborales se negocien de manera más flexible”, explicó.

"No tendría sentido avanzar en una reforma que vulnere derechos conquistados hace tanto tiempo”

Finalmente, Feoli consideró que el debate será profundo y con implicancias políticas. “Va a ser interesante este diálogo, más viniendo de un gobierno que no es peronista. Habrá que ver cómo se desarrolla esta puja de ideas y qué propuestas benefician realmente a los trabajadores. No tendría sentido avanzar en una reforma que vulnere derechos conquistados hace tanto tiempo”, concluyó.