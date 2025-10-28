Juicio por Jimena Salas: Concluyó la ronda de testimonios, en una semana comienzan los alegatos

El juicio por el crimen de Jimena Salas llegó a una nueva etapa tras concluir la ronda de testimoniales con la declaración de los dos últimos testigos previstos. La audiencia finalizó y los alegatos de las partes comenzarán el 5 de noviembre, luego de casi dos meses de desarrollo del debate oral y público.

En diálogo con ElOnceTV, el abogado querellante Pedro Arancibia expresó su conformidad con el proceso: “Durante un mes y medio declararon testigos de la zona, peritos, personal policial y especialistas que realizaron pericias psiquiátricas, genéticas y médicas. Fue un proceso muy completo y creemos que quedó probado que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas”.

"Creemos que quedó probado que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas”

Arancibia recordó que el caso lleva más de ocho años y nueve meses desde el femicidio ocurrido en Vaqueros en 2017. “Durante los primeros años temíamos que quedara impune, pero con la nueva línea de investigación sobre los hermanos Saavedra muchas piezas comenzaron a encajar”, afirmó.

Según explicó, una de las hipótesis más firmes fue la de un hombre que se acercaba a domicilios con la excusa de buscar a su perro perdido. “De cuatro o cinco mujeres que lo vieron, todas lo describieron de forma similar: cómo vestía, cómo hablaba y cómo actuaba. Esa descripción resultó clave”, señaló Arancibia.

Tras los alegatos previstos para el 5 y 6 de noviembre, se espera que el tribunal dicte su veredicto en los días posteriores, cerrando una causa que marcó profundamente a la sociedad salteña.