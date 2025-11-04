Ejemplar: Dos inspectoras de tránsito ayudaron a una mujer a dar a luz en un remis en la calle

Un hecho tan inesperado como conmovedor se vivió este lunes en General Güemes cuando dos agentes de la Dirección de Tránsito municipal asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un remis detenido en plena calle. El episodio ocurrió alrededor de las 13:30 sobre la Ruta Nacional 34.

Todo sucedió mientras Maribel Padilla y Cristina Aramayo realizaban controles vehiculares. De pronto, un hombre comenzó a hacerles señas desesperadamente. “Vimos que pedía ayuda y corrimos sin saber qué pasaba”, relató Maribel en diálogo con ElTribuno.

A unos metros del puesto, las agentes descubrieron un automóvil detenido en la calle tte. Ibáñez donde un hombre pedía auxilio, es que su esposa estaba a punto de parir. “Nos subimos al remis y al ver el estado de la mujer, supe que no había tiempo que perder. Le quité la ropa y la ayudé a dar a luz”, contó Padilla.

Minutos después, Evelin Toledo, de 19 años, dio a luz a Tomás Mateo, un bebé de 2,9 kilos, que nació cubierto por el manto placentario completo, una condición poco frecuente. “Me pedían que puje, me dolía mucho, estaba asustada, pero cuando lo escuché llorar fue un alivio y una alegría enorme”, expresó la joven madre, oriunda de Pampa Blanca, Jujuy.

“Actué por instinto, porque también soy madre”, recordó emocionada Maribel quién tomó la decisión de cortar el cordón umbilical que envolvía el cuello del bebé y abrió la placenta para que pueda respirar. Fueron segundos que parecieron horas hasta que el pequeño Tomás dio su primer llanto y todos suspiraron aliviados.

La ambulancia llegó minutos después y trasladó a madre e hijo al hospital local, donde ambos quedaron fuera de peligro. Minutos más tarde las agentes visitaron a los padres.