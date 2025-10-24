Viajar por Salta nunca fue tan barato: El tren a Güemes cuesta solo $1.000

El tren que une la ciudad de Salta con General Güemes se convirtió en una de las opciones más económicas y cómodas para trasladarse dentro de la provincia. Con un boleto de apenas $1.000 para el trayecto completo, el servicio ofrece una alternativa accesible frente al transporte automotor.

El recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media y cuenta con varias paradas intermedias, lo que permite elegir distintos puntos de ascenso y descenso con tarifas que varían según el tramo.

Los pasajes se compran de manera online a través del portal oficial de Trenes Argentinos. Para viajar, es obligatorio presentar el DNI, requisito indispensable al momento de abordar.

El tren funciona de lunes a sábado y se presenta como una alternativa práctica y segura para quienes viajan por trabajo, estudio o turismo, evitando el tránsito vehicular y ofreciendo mayor comodidad durante el trayecto.