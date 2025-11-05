El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar ¿Cómo participar?

Nación anunció que rematará casas y departamentos del Plan Procrear que nunca fueron adjudicados. Las unidades serán vendidas al público a través de subastas online organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con inscripción previa y garantía de participación obligatoria.

La medida se enmarca en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y busca darle salida a viviendas construidas con fondos públicos que permanecen vacías desde etapas anteriores del programa.

Según fuentes oficiales, las propiedades fueron parte de urbanizaciones desarrolladas en distintas provincias y no fueron entregadas por desistimientos, demoras o falta de adjudicatarios.

Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos e incluyen casas y departamentos familiares con servicios básicos, conexiones instaladas y ubicación en barrios planificados con espacios verdes e infraestructura comunitaria.



Los complejos abarcan desarrollos de escala media y barrios completos levantados sobre terrenos fiscales en distintas regiones del país. En su mayoría, las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

La AABE, junto con el Banco Hipotecario, difundirá en los próximos días la oferta completa con ubicación, fotos y características técnicas de cada inmueble.

El proceso se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial de subastas de la AABE. Cada llamado tendrá su propio cronograma y precio base, a partir del cual los interesados podrán presentar ofertas electrónicas.

Requisitos principales: