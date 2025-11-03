Un incendio consumió su vivienda y necesita ayuda desesperadamente

Solidaridad03/11/2025
incendio taller 2
En Villa Angelita tuvo lugar un incendio que dejó a una mamá y sus pequeños hijos sin su hogar y pertenencias, sumidos en la desesperación. 

Este siniestro destruyó el hogar de esta familia de bajos recursos que tiene como cabeza de hogar a Norma. 

incendioorán2Su casa quedó reducida a cenizas y dentro murieron sus perritos, vos podés ayudarla

Según comentaron algunos vecinos a Que Pasa Salta, el fuego arrasó con colchones, ropa, muebles y electrodomésticos, sin poder salvar nada de su vivienda.

La familia hoy pide la colaboración de los corazones salteños, ya que necesitan con urgencia ropa, calzado, colchones y alimentos para poder palear la situación y empezar de nuevo. 

Para poder colaborar pueden comunicarse con Norma al 3872251752 o acercar donaciones a la zona de Villa Angelita. 

