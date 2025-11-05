Investigan si la avioneta que cayó en Rosario de la Frontera tenía droga

Ayer en Rosario de la Frontera, específicamente en la zona de San Felipe, una avioneta se estrelló generando preocupación por el siniestro.

Por el momento se conoció que no habría heridos ni víctimas, pero los ocupantes de la aeronave desaparecieron tras el siniestro y en las últimas horas trascendió que habría un detenido.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional y de Drogas Peligrosas de Metán y otras divisiones de la Policía de la provincia, ya que aparentemente se habrían encontrado bultos con droga en la aeronave, la cual tiene matricula boliviana.

Según fuentes extraoficiales, se estima que la droga incautada superaría los 100 kilos de cocaína, informó El Tribuno.

El impacto se habría producido por un desperfecto mecánico impidiendo que el piloto controle el medio de transporte, cerca de la aeronave se habría encontrado un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional.

Ayer, al conocerse la noticia, la Cámara de Diputados se hizo eco de lo sucedido en la sesión, en la cual el diputado del departamento de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien aseguró que se trata de un hecho que viene denunciando desde hace tiempo en relación al narcotráfico en el sur de la provincia.

El diputado del departamento protagonista, Gustavo Orozco, en medio de la sesión hizo referencia a lo sucedido y vinculó el hecho con el narcotráfico: “Es un lugar que siempre denuncie el tráfico de drogas, siempre lo denuncio” manifestó el legislador, fuente Nuevo Diario.