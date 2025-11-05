Atendieron a un perro herido en Salta y piden ayuda para ubicar a su dueño

Una vecina del barrio Tres Cerritos dio aviso a la Municipalidad de Salta tras encontrar a un perro herido que, según relató, habría caído del cerro cercano y presentaba dificultades para moverse.

El médico veterinario Pablo Díaz se trasladó al domicilio ubicado en Gobernador Biella 884, donde fue recibido por Graciela Maury, la vecina que resguardó al animal y brindó detalles sobre el hallazgo.

Durante la evaluación, se constató que se trata de un macho mestizo de ovejero alemán, castrado, de aproximadamente un año y medio, de talla grande, condición corporal óptima y pelaje en buen estado, lo que indica que no se trataría de un perro callejero.

El can presenta una fractura de fémur en la pata trasera izquierda, por lo que se le aplicó medicación analgésica y antiinflamatoria. Se programó una nueva visita para controlar su evolución y gestionar su derivación a la Universidad Católica de Salta, donde recibirá atención especializada.

Las autoridades presumen que el perro tiene propietario, por lo que iniciarán las averiguaciones para ubicarlo.