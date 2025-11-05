Las obras sociales provinciales del país se reúnen en Salta

En Salta tendrá lugar el IV Congreso Nacional de COSSPRA “Salud en clave provincial”, el cual congregará a todas las obras sociales provinciales del país.

Este Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales llevará adelante el Congreso el 5 y 6 de noviembre, del cual participarán como anfitrionas a las 24 obras sociales provinciales del país, referentes de salud pública y de la seguridad sociales, autoridades sanitarias nacionales y provinciales, especialistas internacionales, académicos y representantes del sector privado, estará también el ministro de Salud, Federico Mangione y el interventor del IPS, Emilio Savoy.

Esta edición será un espacio federal de diálogo, debate y consenso entre los principales actores del sector, que buscará generar propuestas concretas ante los desafíos de la seguridad social.

La Atención Primaria de la Salud, los medicamentos de alta demanda como de alto precio, la informatización y la inteligencia artificial y los modelos de financiamiento, serán los ejes principales, buscando construir herramientas que contribuyan a la equidad, eficiencia y sustentabilidad de los sistemas de salud.

Más de 450 inscriptos y casi 70 sponsors acompañan la iniciativa, consolidándose el Congreso como uno de los encuentros más importantes del año para el sistema sanitario argentino, contando con la visita del ministro de Salud de Nación, Mario Lugones, durante la segunda jornada.

El presidente del COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la Republica Argentina), Carlos Funes se expresó al respecto, afirmando que será un momento de participación, debate, intercambio de experiencias: “Esperamos que sea también un espacio para alcanzar buenas conclusiones que fortalezcan al sistema sanitario argentino”.

“Salta será el punto de encuentro para debatir el presente y el futuro de la salud” finalizó Funes.